Paquistão fecha consulados do Taleban O Paquistão fechou hoje os últimos dois consulados dos talebans em seu território - na cidade nortista de Peshawar e na meridional de Quetta -, mas deixou aberta, por enquanto, a embaixada em Islamabad, anunciou a chancelaria paquistanesa. O consulado dos talebans em Karachi, o grande porto paquistanês sobre o Mar Arábico, foi fechado no início de novembro. Já a fronteira entre o Irã e o Afeganistão, fechada pouco depois dos atentados de 11 setembro, foi reaberta hoje, informou o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados (Acnur). Mulheres em Cabul O Programa Mundial de Alimentos (PAM) das Nações Unidas anunciou hoje que as mulheres voltaram a trabalhar para a agência, em Cabul (capital do Afeganistão) logo após a rendição dos talebans, que durante anos haviam proibido as mulheres de trabalhar e estudar. Segundo anunciou hoje o porta-voz do programa da ONU em Islamabad, Khaled Mansour, 18 mulheres estão trabalhando para o PAM em Cabul. Há exatamente uma semana, os talebans se retiraram da capital afegã. Com a ajuda dos intensos bombardeios anglo-americanos sobre o Afeganistão, Cabul está agora sob controle da Aliança do Norte. Leia o especial