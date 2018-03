Paquistão fecha seis aeroportos civis Autoridades paquistanesas fecharam seis aeroportos civis, cinco dos quais próximos da fronteira com o Afeganistão. O motivo são preocupações com a segurança. Na província sulista do Baluquistão, os aeroportos da capital Quetta e das cidades de Panjgur, Turbet e Zhob foram fechados para todos os vôos civis. Na província da Fronteira de Noroeste, o aeroporto de Dera Ismail Khan também foi fechado. Na província de Punjab, foi fechado o aeroporto de Dera Ghazi Khan. Segundo autoridades, temiam-se atentados terroristas ou o seqüestro de aviões. Ameaça na Itália Um Boeing 777 da Saudi Airlines, rumando de Jeddah para Londres, fez um pouso de emergência em Roma, hoje. Um telefonema anônimo informou que haveria uma bomba a bordo. A aeronave transportava 75 passageiros e 14 tripulantes. Todos os passageiros, assim como suas bagagens, foram minuciosamente revistados, mas nenhuma bomba foi encontrada. Depois de várias horas, o Boeing teve permissão para prosseguir.Leia o especial