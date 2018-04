Paquistão: homens armados atacam carro de jornalista

O policial Chaudhry Mohammed Shafiq afirmou que o jornalista escapou sem ferimentos do ataque em Lahore, capital da província de Punjab, no leste do país. O ataque contra Rumi, âncora do canal de TV Express News, ocorreu quando ele estava saindo do escritório da emissora.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas ameaças e ataques contra jornalistas são comuns no Paquistão e costumam ser atribuídos a militantes islâmicos ou grupos étnicos insurgentes. Rumi tem criticado organizações rebeldes paquistanesas.

Também neste sábado, uma bomba na beira de uma estrada, que tinha como alvo um veículo das forças de segurança, explodiu na cidade de Quetta, no sudoeste do país, matando uma adolescente e ferindo 18 pessoas, disse o policial Mohammed Afzal. Não estava claro se integrantes das forças de segurança ficaram feridos no ataque.

Nenhum grupo assumiu a responsabilidade pelo ataque, mas militantes de etnias do Baluquistão organizaram um movimento insurgente na província por uma maior fatia da arrecadação e dos recursos naturais da região. Fonte: Associated Press.