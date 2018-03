Paquistão incentiva violência, acusa Karzai O presidente afegão, Hamid Karzai, acusou ontem o serviço secreto do Paquistão de estar por trás do ataque à Embaixa da Índia em Cabul, no dia 7. "Advertimos ao governo do Paquistão e ao mundo: a violência, as mortes e a destruição no Afeganistão são cometidos pelos serviços de inteligência paquistaneses", denunciou Karzai num comunicado.