Paquistão informa rota errada a avião americano Um avião de carga norte-americano foi obrigado a pousar na Índia, depois de ter sido erroneamente orientado pelas autoridades aeroportuárias paquistanesas, informou nesta terça-feira a agência de notícias Press Trust of India. Controladores de vôo paquistaneses passaram a rota errada para o avião que seguia ontem de Karachi para as Maldivas, disse Shahnawaz Hussain, ministro de Aviação Civil da Índia, citado pela agência. Hussain esclareceu que o avião foi obrigado a pousar por um caça da força aérea indiana porque entrou numa rota que fica fechada durante uma parte do dia, e a Índia considerou o incidente uma violação de seu espaço aéreo. O Paquistão nega ter passado a rota errada.