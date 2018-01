Paquistão inicia volta ao regime democrático Três anos depois de um golpe militar, o Paquistão deu início hoje a uma cambaleante volta ao regime democrático com a posse oficial do Parlamento eleito em 10 de outubro. Mas o presidente Pervez Musharraf, um aliado-chave na campanha liderada pelos Estados Unidos contra a Al-Qaeda e o Taleban, continua sendo a figura política mais poderosa no país, com autoridade para dissolver o Parlamento caso ele saia da linha. Ele foi empossado para um novo mandato de cinco anos mais cedo hoje. Os parlamentares debateram brevemente se fazia sentido assumir o mandato sob uma constituição que foi mudada pelo presidente militar. Mas no fim eles aceitaram, levantando as mãos e jurando respeitar a constituição. O novo Legislativo, no entanto, deve enfrentar um período de instabilidade política. Os líderes dos principais partidos não conseguiram chegar a um acordo para formar um governo civil de coalizão. O general Pervez Musharraf liderou um golpe contra o governo civil no dia 12 de outubro de 1999 e depois dissolveu o Parlamento. Em abril deste ano, seu governo foi legitimado num contestado referendo, no qual Musharraf obteve 97% dos votos. A oposição boicotou o referendo. Ainda não se sabe quem irá formar o governo do Paquistão, já que nenhum partido conseguiu uma clara maioria nas eleições. O maior bloco no legislativo é o pró-Musharraf Liga Muçulmana Paquistanesa Qaid-e-Azam, que controla 103 cadeiras na Câmara baixa de 342 assentos. O Partido do Povo Paquistanês, da exilada primeira-ministra Benazir Bhutto, é o segundo com 80 cadeiras, seguido por uma aliança de partidos direitistas religiosos, com 59 cadeiras. Independentes e pequenos partidos controlam outras 100. A eleição do presidente do Parlamento ocorrerá na segunda-feira. Enquanto isso, os políticos tentam formar uma coalizão governista. A aliança de seis partidos religiosos é atualmente o fiel da balança, e tem negociado com os dois maiores partidos. Apesar de suas críticas à direita religiosa em discursos no Ocidente, Bhutto concordou em formar uma coalizão com ela, junto com a Aliança para a Restauração da Democracia. Se eles formarem um governo, o primeiro-ministro seria Maulana Faz-ur Rahman, cujo partido é pró-Taleban e um ferrenho crítico dos Estados Unidos. O partido pró-Musharraf também negocia com os religiosos, mas eles não têm conseguido chegar a um acordo sobre um candidato a primeiro-ministro, nem sobre o papel de Musharraf.