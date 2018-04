Paquistão investiga suposta morte de líder do taleban As forças armadas paquistanesas estão investigando a possível morte do líder do Taleban no país, Hakimullah Mehsud, após uma reportagem veiculada hoje pela emissora estatal PTV. A emissora afirmou, citando fontes anônimas, que Mehsoud foi enterrado na sexta-feira, no distrito tribal de Orakzai.