Paquistão lança ao mar seu segundo submarino O segundo submarino paquistanês equipado com quatro lançadores de torpedos, mísseis e um sistema eletrônico francês de combate está preparado para seis meses de provas no mar, informou o jornal Pakistan Observers. O Agosta 90-B, construído com ajuda de engenheiros franceses, será lançado ao mar em 24 de agosto perto da cidade portuária de Karachi, disse o jornal em inglês publicado no Paquistão. O projeto foi completado logo após um atacante suicida ter matado 11 dos engenheiros franceses do projeto com um carro-bomba colocado diante de seu hotel em Karachi em 8 de maio. Os sobreviventes deixaram o Paquistão, mas alguns regressaram. O submarino deveria ter sido lançado em 2001, e entrar no serviço ativo na Marinha em fevereiro de 2002. Mas os trabalhos sofreram atraso devido ao atentado de 11 de setembro nos USA e o ataque no Paquistão.