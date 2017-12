Paquistão lança míssil com capacidade nuclear Paquistão lançou com êxito, nesta segunda-feira, nova versão do míssil Ghazanvi de médio alcance com capacidade nuclear, informou uma alta fonte do governo local. ?Hoje, Paquistão lançou com êxito um míssil terra-terra de fabricação nacional e com alcance de 290 quilômetros?, afirmou um funcionário da Defesa que pediu para não ser identificado. ?Todas as fases do vôo se saíram bem.? Foi o segundo lançamento em importância de um míssil paquistanês, depois de 12 de outubro, quando foi lançado um modelo Ghauri V, com alcance de 1.500 quilômetros e capaz de atingir muitas cidades da Índia. Um funcionário do governo disse domingo que Islamabad havia comunicado Nova Delhi sobre o lançamento do míssil Ghazanvi. O governo da Índia afirmou que China e Coréia do Norte forneceram ao Paquistão tecnologia para fabricar este tipo de arma na década de 1990.