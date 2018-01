Paquistão lança ofensiva na fronteira afegã O Exército paquistanês lançou uma ampla ofensiva contra supostos terroristas numa região montanhosa próxima da fronteira com o Afeganistão. Acredita-se que a área seja utilizada por membros da Al-Qaeda em fuga, disseram autoridades. Ainda não se sabe se figuras importantes da rede terrorista foram capturadas, disse o ministro da Informação xeque Rashid Ahmed. O brigadeiro Mehmood Shah, autoridade de segurança nas áreas tribais do país, disse que o ataque tem como foco três complexos em Kalosha, vilarejo perto da cidade de Azam Warsak, onde cerca de 20 suspeitos de terrorismo estariam refugiados. A área fica na região tribal do Waziristão do Sul, um dos locais onde se acredita que Osama bin Laden pode estar escondido. Autoridades locais disseram ue aviões americanos sobrevoaram o local derramando panfletos pedindo que os moradores entreguem os ?terroristas estrangeiros?.