Paquistão liberta milhares de prisioneiros O Paquistão começou a libertar mais de 5.000 advogados, oposicionistas e ativistas detidos sob o estado de emergência imposto pelo presidente Pervez Musharraf duas semanas atrás, informou o ministério do Interior na terça-feira. Musharraf tem sido pressionado pela oposição, pelos Estados Unidos e por governos ocidentais para voltar atrás no estado de emergência declarado em 3 de novembro e para que garanta eleições em janeiro com liberdade e condições justas. Cerca de 3.400 detidos foram soltos na terça-feira e outros 2.000 serão libertados em breve, disse o porta-voz do ministério do Interior Javed Iqbal Cheema em entrevista coletiva. Cada vez mais isolado dentro do país, Musharraf voou para a Arábia Saudita na terça-feira, levantando especulações de que poderia tentar uma aproximação com seu inimigo político Nawaz Sharif, premiê deposto em 1999 em um golpe e que agora vive exilado na cidade saudita de Jeddah.