Paquistão: líderes de protesto se reúnem com governo Líderes dos protestos que pedem a renúncia do primeiro-ministro paquistanês, Nawaz Sharif, se reuniram pela primeira vez com o governo no final da noite desta quarta-feira, enquanto as manifestações continuaram pela capital Islamabad. No encontro, representantes do partido Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), do ex-jogador de críquete que se tornou político Imran Khan, entregaram uma lista com seis demandas para autoridades do governo, incluindo a abdicação do premiê.