Paquistão mantém relação diplomática com Taleban O porta-voz do ministério de Relações Exteriores, Riaz Mohammad Khan, disse que o Paquistão mantém relações diplomáticas com o regime Taleban, do Afeganistão. "Mantemos relações diplomáticas, a embaixada deles permanece aberta", afirmou. Os comentários foram realizados logo após a Arábia Saudita ter anunciado o rompimento com o Taleban. O porta-voz não comentou diretamente a decisão da Arábia Saudita, mas disse que o Paquistão tradicionalmente mantém relações com qualquer país que tenha um governo em Kabul. Além dos sauditas, o governo dos Emirados Árabes anunciaram no sábado o fechamento de sua embaixada no Afeganistão e interrupção das relações com o Taleban.