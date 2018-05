Paquistão mata 7 rebeldes em ataque

ISLAMABAD - Ao menos sete insurgentes morreram em um ataque das forças de segurança paquistanesas contra refúgios insurgentes na região tribal de Kurram, informou nesta quarta-feira à Agência Efe uma fonte oficial. O bombardeio ocorreu na região na fronteira com o Afeganistão.

"Sete terroristas morreram e muitos outros ficaram feridos durante a ação. Três esconderijos, incluindo um armazém de armamento, foram destruídos", garantiu a fonte.

O Exército paquistanês faz atualmente várias operações contra a insurgência em diversos pontos das sete áreas tribais paquistanesas, onde a insurgência taleban se abriga. Atentados terroristas na região mataram mais de 40 pessoas este mês.

Os Estados Unidos estão pressionando o Paquistão há meses para que lance uma operação na região tribal paquistanesa do Waziristão do Norte, reduto do Taleban e palco de contínuos ataques de aviões espiões norte-americanos.