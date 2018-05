Paquistão: Militar visita governo, após rumor de golpe

O atrito entre os militares e o governo civil aumentou depois que um memorando não assinado foi enviado a Washington no ano passado, pedindo ajuda dos EUA para um suposto golpe. A nota enraiveceu o Exército, que ainda não tinha se recuperado do humilhante ataque norte-americano a uma localidade ao norte de Islamabad, que terminou na morte de Osama bin Laden. O governo de Zardari elogiou o encontro de hoje e disse que ajudará nas relações com as Forças Armadas.

O presidente da secretaria de informação do governo, Qamar Zaman Kaira, disse que não foi uma reunião de rotina, "dada a situação do Paquistão, do calor que está sendo sentido." Ele disse à TV paquistanesa que "certamente essa reunião tornará as coisas melhores... Melhorará a tensão". Nas seis décadas de história do Paquistão, as Forças Armadas empreenderam três golpes e ainda se consideram as guardiãs dos interesses do país.

O Paquistão, uma potência nuclear, enfrenta uma série de problemas, como o colapso econômico, insurgentes da Al-Qaeda e do Taleban, e uma crise diplomática com seu principal aliado, os Estados Unidos, depois que a força aérea americana matou 24 soldados paquistaneses na fronteira com o Afeganistão. As informações são da Associated Press.