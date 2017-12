Paquistão nega acusação de laços com a Al-Qaeda A comissão americana que investiga os atentados de 11 de setembro de 2001 errou ao alegar que o Paquistão mantinha contatos com a rede terrorista Al-Qaeda, disse uma autoridades paquistanesa. ?Não tivemos nada com a al-Qaeda e seus associados?, disse Massud Khan, porta-voz da chancelaria do Paquistão. ?Acreditamos que essa visão da comissão de 11/9 é tendenciosa, parcial e completamente não-científica?. Khan reagia a um comentário do presidente da comissão, Thomas Kean, para quem a Al-Qaeda tinha ?muito mais contato ativo, francamente, com o Irã e com o Paquistão do que com o Iraque?. O Paquistão era um dos únicos três países a reconhecer o regime do Taleban como governo legítimo do Afeganistão. Sob o Taleban, o território afegão abrigava Osama bin Laden e campos de treinamento de terroristas. Após os atentados de 11/9, porém, o governo paquistanês alinhou-se com os EUA na guerra ao terror.