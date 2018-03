Paquistão nega envolvimento com ataque em Cabul

O primeiro-ministro do Paquistão negou nesta terça-feira, 8, que os serviços de inteligência paquistaneses estão envolvidos no ataque contra a Embaixada indiana no Afeganistão. O atentado com um carro-bomba matou 41, incluindo dois diplomatas indiano, e feriu centenas de pessoa, na segunda-feira. Veja também: Atentado contra Embaixada indiana mata 41 em Cabul Assista ao vídeo Na Malásia, Syed Yousuf Raza Gilani disse que seu país não está interessado em desestabilizar o Afeganistão quando ambos os países estão lutando contra um inimigo comum, o terrorismo islâmico. Um suicida jogou um carro-bomba contra a entrada da Embaixada indiana em Cabul na segunda-feira, matando 41 pessoas e ferindo pelo menos 150. O Afeganistão culpou o Paquistão pelo ataque. A explosão foi a pior na capital afegã desde a queda do Taleban em 2001. "Por que o Paquistão deveria desestabilizar o Afeganistão? É do nosso interesse ter um Afeganistão estável", disse Gilani ao comentar o ponto de vista do governo afegão. "Nós queremos a estabilidade na região. Nós mesmos somos vítimas do terrorismo e extremismo", completou Gilani. Na segunda-feira, o ministro de Relações Exteriores do Paquistão Makhdoom Shah Mahmood condenou o ataque. Mas a declaração de Gilani foi a primeira que negou veementemente o envolvimento do país no atentado. O Afeganistão freqüentemente acusa a inteligência paquistanesa de apoiar a insurgência taleban, acusação negada por Islamabad.