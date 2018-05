Paquistão nega ter delatado agente da CIA Um funcionário da agência de inteligência do Paquistão desmentiu ontem energicamente que a entidade tivesse sido a responsável pela divulgação da identidade do principal agente da CIA, o organismo americano de espionagem, no país. Ameaçado de morte, o espião americano teve de ser retirado às pressas do país por razões de segurança. O informante seria o responsável por ataque com aviões não tripulados a redutos da Al-Qaeda.