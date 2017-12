Paquistão oferece apoio aos EUA na caça a terroristas O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, ofereceu apoio aos EUA em sua luta contra o terrorismo durante encontro de 40 minutos com o novo embaixador norte-americano no país, Wendy Chamberlin. "O encontro foi franco e direto. O presidente Pervez Musharraf assegurou cooperação total e apoio aos EUA", disse um representante norte-americano à agência Dow Jones em Islamabad, onde ocorreu o encontro. Ontem, os EUA pediram a ajuda do país para tentar localizar os envolvidos no ataque terrorista de terça-feira.