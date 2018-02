Paquistão: oposição inicia marcha pela saída do premiê

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Milhares de paquistaneses se juntaram nesta quinta-feira a um grande comboio da oposição, com destino à capital Islamabad, para exigir a saída do primeiro-ministro Nawaz Sharif, acusado de fraude eleitoral.

A manifestação é vista como o maior desafio ao governo de Sharif, apenas um ano depois de ele ter assumido o cargo na primeira transferência democrática de poder num país com grande histórico de golpes militares.

O protesto teve início na manhã desta quinta-feira. Os participantes saíram de Lahore em carros, caminhões e ônibus, enquanto outros partiram de motocicleta ou a pé para a jornada de 300 quilômetros até Islamabad.

O policial Mohammad Mahmood disse que havia cerca de 5 mil manifestantes na marcha, mas mais pessoas devem se juntar ao grupo ao longo do caminho.

O comboio é liderado por Imran Khan, famoso jogador de críquete que lidera o partido Tehrik-e-Insaf (Movimento Paquistanês pela Justiça). A legenda nacionalista de centro é a terceira maior do Parlamento. A manifestação foi convocada para coincidir com o Dia da Independência no Paquistão, celebrada hoje.

Milhares de policiais foram enviados para as ruas de Islamabad e ao longo da rota do comboio, mas os pontos de entrada da capital estão bloqueados desde o início da semana com grandes contêineres usados em navios.

"Estamos tomando medidas para garantir a segurança na capital contra a violência", disse o policial Jamil Hashmi.