Paquistão pede à ONU que investigue assassinato de Bhutto O Paquistão pediu à ONU que investigue o assassinato da ex-premiê Benazir Bhutto, disse seu viúvo na sexta-feira. "Já enviamos o pedido", afirmou Asif Ali Zardar a repórteres, depois de se encontrar com o Comitê Socialista Internacional da Ásia e do Pacífico, em Islamabad. Zardari assumiu o comando do Partido Popular do Paquistão (PPP) depois que sua mulher foi asssassinada por um ataque a bomba e tiros, durante um evento de campanha na cidade de Rawalpindi, em dezembro de 2007. Graças em parte à onda de simpatia, o PPP venceu as eleições em fevereiro, derrotando os aliados políticos do presidente Pervez Musharraf e montando uma coalizão com três outros partidos. Zardari disse que o ministro das Relações Exteriores, o xá Mehmood Qureshi, vai viajar para Nova York para discutir a questão pessoalmente com o secretário-geral da ONU, Ban ki-Moon. Musharraf se opôs à investigação da ONU sobre o assassinato de Bhutto, e o antigo governo acusou o líder talebã paquistanês Baitullah Mehsud de estar por trás da conspiração para matá-la. Mehsud negou, lançando um comunicado de sua fortaleza perto da fronteira com o Afeganistão. O governo já tinha pedido a ajuda da Scotland Yard para determinar como Bhutto foi assassinada, apesar de a polícia britânica não ter sido solicitada a investigar a autoria do crime. A Scotland Yard apoiou a conclusão do governo de que Bhutto morreu ao bater a cabeça contra o veículo, durante o ataque. O PPP desconfia da versão do governo e duvida que Mehsud seja culpado. Bhutto temia que líderes do governo paquistanês arquitetassem sua morte, ao voltar de seis anos de exílio, em outubro. A polícia prendeu pelo menos quatro militantes islâmicos suspeitos de envolvimento no caso. (Reportagem de Aftab Borka) REUTERS MR FM