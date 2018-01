Paquistão pode levar mais tropas para fronteira com Índia O governo paquistanês anunciou hoje que começou a retirar parte de suas tropas da fronteira com o Afeganistão - onde ajudavam forças lideradas pelos EUA a caçar radicais islâmicos - e pode usá-las para reforçar sua presença militar na fronteira com a Índia se a ameaça de guerra persistir. "Estamos estudando muito seriamente transferir essas tropas para a fronteira oriental se as tensões permanecerem tão altas como estão agora", afirmou o presidente paquistanês, Pervez Musharraf. "Até agora, temos congelado sua transferência mas nossa segurança vem em primeiro lugar." Segundo um porta-voz de Musharraf, Rashid Qureshi, a retirada já começou. Mas o secretário de Defesa dos EUA, Donald Rumsfeld, disse não ter visto sinais disso. "O número de batalhões paquistaneses na fronteira com o Afeganistão não mudou", afirmou Rumsfeld. "E espero que não mude", acrescentou. Desde o ano passado, o Paquistão já mandou milhares de soldados para a fronteira com o Afeganistão para ajudar na caçada a membros remanescentes do grupo Taleban e seus aliados da organização terrorista Al-Qaeda. A transferência desses soldados poderia prejudicar tal caçada. "A crise já está tendo um efeito em nossas operações", disse o comandante das tropas britânicas no Afeganistão, Michael Boyce. "A situação não ajuda o Paquistão a manter a integridade de sua fronteira (com o Afeganistão)." Mas Qureshi disse que, pelo menos por enquanto, as relações com a coalizão liderada pelos EUA não serão afetadas. "Estamos dando o melhor apoio possível à coalizão na guerra ao terrorismo, e esse apoio continuará nos próximos dias." O presidente americano, George W. Bush, destacou que a Al-Qaeda e o Taleban "não devem esperar tirar proveito" de uma eventual guerra entre Índia e Paquistão, pois os EUA "vão caçá-los até o fim, pacientemente". Um porta-voz do Exército indiano garantiu à agência Reuters, por sua vez, que o país não está preocupado com o possível reforço de tropas paquistanesas na fronteira. "Que diferença faz? Estamos completamente mobilizados." Segundo o governo indiano, há pelo menos 3 mil membros da Al-Qaeda e do Taleban na Caxemira paquistanesa. Índia e Paquistão já concentraram cerca de 1 milhão de soldados ao longo de sua fronteira por causa da crise. Os choques na fronteira têm sido diários. Na madrugada de hoje, dois guerrilheiros muçulmanos invadiram uma base da polícia em Doda, na Caxemira indiana, e mataram três policiais. Os guerrilheiros ficaram na base por 15 horas, até serem mortos por forças indianas.