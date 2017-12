Paquistão pode ter prendido americanos vinculados a Padilla Funcionários do governo paquistanês asseguraram ter prendido em dezembro vários americanos vinculados à rede terrorista Al-Qaeda, de Osama bin Laden, perto da fronteira do Afeganistão, incluindo um homem suspeito de trabalhar com José Padilla, também conhecido pelo nome islâmico de Abdullah Al-Muhajir, informou hoje o jornal The New York Times. Padilla foi preso pelo FBI em 8 de maio, no aeroporto de Chicago, e é suspeito de planejar um atentado com uma bomba de material radioativo. Ele adotou o nome de Al-Muhajir depois de converter-se ao islamismo. Seu sócio nesses planos seria Ahmed Muhammad, que autoridades paquistanesas acreditam ser o nome falso de um americano. Ele está sob custódia do Paquistão e vem sendo interrogado pelo FBI. Esses detidos dizem ser americanos, mas sua nacionalidade ainda não teria sido confirmada pelos EUA. Eles fazem parte de um grupo de combatentes do movimento afegão Taleban e da Al-Qaeda. Um funcionário do Departamento de Estado disse que o governo nada sabe sobre isso e solicitou informações ao Paquistão. Entre os detidos estão pessoas convertidas ao Islã recrutadas para lutar com o Taleban, a Al-Qaeda e as guerrilhas separatistas na Caxemira indiana, assinala o NYT. Hoje também surgiu a informação, de fontes no setor de defesa americano, de que o Sudão teria prendido um suspeito de pertencer à Al-Qaeda, e que este teria dito que tentou atingir com um míssil um avião americano numa base dos EUA na Arábia Saudita. Ele foi preso no Sudão depois que autoridades acharam perto da base saudita um lançador de mísseis, e com base em outras evidências, chegaram até ele, que confessou o plano. Na Inglaterra, um comitê parlamentar de segurança e inteligência informou que chefes de espionagem britânicos haviam advertido em julho que Bin Laden estava na etapa final da preparação de um ataque contra o Ocidente, mas não sabiam onde, quando ou como isso iria ocorrer. Os serviços de inteligência informaram o governo que interesses dos EUA e Israel seriam os mais prováveis alvos.