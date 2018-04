Paquistão prende 7 por envolvimento em atentado suicida A polícia do Paquistão informou hoje que prendeu sete militantes envolvidos em um atentado suicida, ocorrido no ano passado, contra escritórios da principal agência de espionagem do país. O ataque na cidade de Multan, no leste paquistanês, ocorrido em dezembro de 2009, envolveu dois suicidas que dispararam contra soldados enquanto tentavam se aproximar do escritório local da Inter Services Intelligence (ISI).