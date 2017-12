Paquistão prende dez supostos terroristas O ministro do Interior do Paquistão, Faiçal Saleh Hayat, anunciou hoje a prisão, ocorrida durante o fim de semana, em ações isoladas na cidade de Karachi, de dez suspeitos de pertencer à rede extremista Al-Qaeda, entre paquistaneses e estrangeiros. Entre os detidos estão Masrab Arochi, sobrinho do número 3 da rede extremista, Khalid Shaikh Mohammed, suposto idealizador dos atentados de 11 de setembro de 2001, e nove suspeitos de participação em um atentado contra um comandante militar. "É um grande acontecimento", disse Hayat. "Foi um golpe duro para a rede Al-Qaeda." Arochi tinha uma recompensa de US$ 1 milhão por sua captura e acredita-se que participou de diversos ataques no Paquistão. Os oito suspeitos, que incluíam chechenos e usbeques, confessaram a participação no atentado de quinta-feira passada contra o general Ahsan Salim Hayat, comandante das forças militares de Karachi. O general escapou ileso, mas dez pessoas morreram no ataque. "Eles confessaram que tiveram um papel importante nessa ação", disse Hayat. "Têm ligação direta com a Al-Qaeda." Hayat disse que os oito detidos teriam sido treinados em campos da Al-Qaeda no Waziristão do Sul, uma região tribal perto da fronteira afegã suspeita de ser um dos possíveis esconderijos de Osama bin Laden e seu número 2, Ayman al-Zawahiri. Ele falou também que os militantes disseram fazer parte de um grupo, o desconhecido Jundullah (em árabe, "a força de Deus"), diretamente ligado à organização liderada por Bin Laden e Al-Zawahiri. Um outro suspeito, preso nas últimas 24 horas, foi identificado como o idealizador de dois ataques separatistas ocorridos nos últimos dois meses na cidade paquistanesa de Quetta. Hayat não revelou seu nome. Os combates entre as tropas paquistanesas e as forças locais e os membros estrangeiros da Al-Qaeda começaram na quarta-feira passada, depois que supostos terroristas lançaram um ataque com foguetes contra postos militares em Wana, capital administrativa do Waziristão do Sul.