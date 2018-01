Paquistão prende suspeito de ataque a destróier A polícia paquistanesa deteve um homem suspeito de planejar o atentado de 2000 contra o destróier americano USS Cole, anunciou o governo do Paquistão, alegando ter evitado um atentado de grandes proporções e causado um grande revés ao grupo terrorista Al-Qaeda. Waleed Mohammed bin Atash, também suspeito de participação nos atentados de 11 de setembro de 2001. Em Washington, agentes americanos de combate ao terrorismo qualificavam Bin Attash, cidadão do Iêmen, como um dos 10 mais perigosos supostos membros da Al-Qaeda ainda em liberdade. De acordo com fontes, ele ainda participava da preparação de novos atentados. O porta-voz do governo americano, Ari Fleischer, disse que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, é grato ao Paquistão "por esta captura significativa".