Paquistão prepara ofensiva militar no noroeste do país

Ontem, o Exército confirmou que prepara uma operação para capturar o líder do Taleban paquistanês, Baitullah Mehsud, no Waziristão do Sul, um pedaço da região na fronteira com o Afeganistão, onde a Al-Qaeda e o Taleban estão entrincheirados. Hoje, militares do país informaram que 22 militantes foram mortos no Vale de Swat, incluído um comandante local. As mortes aconteceram ontem.

O Exército também informou que 300 famílias voltaram à cidade de Kalam, o que seria um sinal de que a ofensiva no Vale de Swat pode estar próxima ao fim. Mais de dois milhões de pessoas se tornaram exiladas com a ofensiva no vale. Conselheiros nas cidades de Kalam e Bahrain em Swat disseram que os moradores começaram a organizar comitês de defesa com os militares, para impedir a volta dos insurgentes.

Ajuda europeia

A União Europeia (UE) anunciou hoje, em reunião com o presidente do Paquistão Asif Ali Zardari, que aumentará a ajuda humanitária para o país em US$ 100 milhões (? 72 milhões). O dinheiro deverá ser usado para socorrer os refugiados do Vale de Swat. No começo do mês, o enviado especial do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para o Paquistão e o Afeganistão, Richard Holbrooke, apontou a Europa quando criticou países e regiões que prometeram ajudar os refugiados, mas que não haviam feito o suficiente.