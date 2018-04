Paquistão promete eleições e presidente diz que deixará Exército O Paquistão vai realizar eleições gerais em meados de janeiro, e as assembléias nacional e regionais serão dissolvidas em dez dias, afirmou à Reuters o secretário da Justiça paquistanês, Malik Abdul Qayyum. "Foi decidido que não haverá nenhum atraso na eleição e em 15 de novembro estas assembléias serão dissolvidas, e a eleição será realizada nos próximos 60 dias", disse Qayyum à Reuters. Aliados ocidentais do Paquistão buscavam garantias de que as eleições seriam realizadas em janeiro, como previsto, mesmo depois de o presidente Pervez Musharraf ter decretado estado de emergência no sábado. O presidente disse nesta segunda-feira que está determinado a abandonar seu cargo como chefe do Exército e tornar-se um presidente civil, após crescente pressão dos Estados Unidos. "Estou determinado a executar totalmente este terceiro estágio de transição, e estou determinado a remover meu uniforme uma vez que corrigirmos estes pilares no Judiciário, no Executivo e no Parlamento", disse o presidente a diplomatas estrangeiros, em comentários transmitidos pela estatal Pakistan Television. O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pediu mais cedo a Musharraf a libertação das centenas de pessoas detidas sob o estado de emergência, afirmou a Casa Branca. O primeiro-ministro paquistanês, Shaukat Aziz, afirmou que é necessário ainda a conclusão de casos importantes pendentes na Suprema Corte, incluindo a própria reeleição de Musharraf no mês passado por parte do Parlamento, enquanto ele ainda era chefe do Exército. "Não queremos alterar o processo eleitoral. Queremos uma eleição livre", destacou Aziz. É esperado que a eleição marque uma transição para uma democracia civil. Muitos paquistaneses acreditam que o principal motivo de Musharraf declarar estado de emergência foi para evitar a possibilidade da Judiciário invalidar sua vitória eleitoral de 6 de outubro. Vários juízes, incluindo o presidente do Judiciário, Iftikhar Chaudhry, estão em prisão domiciliar após terem criticado o estado de emergência. Um movimento de advogados lançou protestos contra o governo nesta segunda-feira. Centenas de pessoas foram detidas pela polícia após violentos confrontos nas principais cidades do Paquistão. REUTERS FE