Paquistão promete nova ofensiva contra o terrorismo O presidente do Paquistão, general Pervez Musharraf, anunciou hoje uma nova ofensiva contra o terrorismo ao mesmo tempo em que pediu o fim das divisões nacionais, que cresceram após as críticas de que o referendo que lhe deu mais cinco anos no poder teria sido marcado por fraudes. "Nos próximos dias, uma nova campanha contra o terrorismo será anunciada", disse Musharraf em um discurso proferido em rede nacional de televisão. Ele não entrou em detalhes, se limitando em dizer apenas que os paquistaneses querem "um o fim do extremismo e do sectarismo". Os aliados de Musharraf esperavam que o referendo fortalecesse a posição do presidente, que abandonou o apoio do país ao Taleban para se unir à coalizão liderada pelos EUA contra o terror. Entretanto, analistas acreditam num aumento das divisões internas, com a oposição afirmando que o referendo sofreu fraudes e prometendo manter a luta para tirar Musharraf do cargo. "Usaremos qualquer tática legal para forçar a saída deste governo do poder", afirmou hoje Liaquat Baluch, líder do principal grupo religioso do país, o Jamaat-e-Islami, ou Partido Islâmico. Segundo o governo, o comparecimento às urnas foi de mais de 50% no referendo de terça-feira, maior que o registrado em eleições passadas. Cerca de 98% dos eleitores apoiaram Musharraf de acordo com a Comissão Eleitoral. Duas bombas que explodiram hoje em Karachi mostrando as dificuldades a serem enfrentadas por Musharraf na tentativa de combater a violência e o extremismo no Paquistão. Um garoto de 12 anos foi morto e seis membros da família ficaram feridos nas explosões, ocorridas no mesmo dia em que teve início uma greve de 24 horas convocada pelo Movimento de Unidade Nacional, para protestar contra o assassinato de dois membros na semana passada.