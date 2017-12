Paquistão prossegue com busca a colaboradores da Al-Qaeda A polícia paquistanesa continuou hoje a deter supostos fundamentalistas islâmicos, considerados suspeitos de terem vínculos com a rede terrorista Al-Qaeda, enquanto os islâmicos moderados advertiam que sentimentos antiocidentais estão crescendo entre a população. Dezessete militantes sunitas, segundo fontes oficiais, foram detidos ontem na província de Punjab, no centro-leste do país. A polícia considera que os grupos Lashkar-i-Jhangvi e Sipah-e-Sahaba (SSP), aos quais pertencem os militantes, assim como o movimento independentista da Caxemira, Jaish-e-Mohammad, colaboram com a Al-Qaeda. O primeiro desses grupos foi declarado ilegal pelo presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, em agosto, enquanto que o SSP foi proscrito em 12 de janeiro, junto com outras quatro organizações. As detenções se seguiram ao último atentado, em 14 de junho, contra o consulado dos EUA em Karachi, que deixou 12 mortos. A polícia acredita que os mesmos ativistas sejam os responsáveis pelo ataque a um ônibus em 8 de maio, também em Karachi, no qual morreram 11 técnicos franceses e três paquistaneses. Membros da Al-Qaeda, que fugiram do Afeganistão após o início da guerra, refugiaram-se entre os extremistas paquistaneses, que estão enfurecidos diante da cooperação do regime de Islamabad com a coalizão internacional que intervém no Afeganistão. E também por esse mesmo governo ter abandonado o Taleban - o movimento fundamentalista que dominava Cabul e que teve o apoio paquistanês até setembro. Mas não é apenas entre os extremistas que o Taleban conta com simpatizantes. "Entre a gente comum, entre os jovens, crescem os sentimentos antiocidentais devido à política míope do Ocidente", disse o professor Matee Abdun, de 71 anos, vice-reitor da Universidade de Peshawar. Abdun, que viveu muito tempo nos EUA, está muito pessimista. "A morte de milhares de civis no Afeganistão, estes bombardeios, são vistos como uma cruzada que está fomentando o ódio", disse.