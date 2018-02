Paquistão quer amplo diálogo de paz com a Índia O Paquistão quer retomar as negociações de paz com a Índia, mas insiste em que o diálogo seja amplo e inclua todas as divergências entre os dois vizinhos e rivais nucleares, entre elas a disputa pela Caxemira, disse hoje, em Islamabad, Abdul Basit, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país. Ele esclareceu que Islamabad ainda não respondeu formalmente à oferta de retomada das negociações de paz feita na semana passada por Nova Délhi.