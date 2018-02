Paquistão quer dialogar com Índia, mas sobre todas as disputas

O Paquistão quer tornar a negociar com a Índia, mas o diálogo deve ser abrangente e incluir todas as disputas entre os países vizinhos, incluindo a conflituosa região da Caxemira, indicou um funcionário do governo paquistanês nesta quinta-feira, 11.

O porta-voz do Ministério de Exteriores, Abdul Basit, disse que Islamabad ainda não respondeu formalmente à oferta de Nova Délhi para retomar as negociações, mas o Paquistão acenou positivamente ao país vizinho e indicou que um diálogo que contemple vários assuntos pode ser renovado.

Na a semana passada, a Índia se ofereceu para retomar as negociações de paz em alto nível com o Paquistão, um ano depois de as conversas serem paralisadas por conta de um ataque realizado por milícias paquistanesas em Mumbai em 2008. Os indianos não deram maiores detalhes sobre os possíveis encontros, mas adiantaram que o combate ao terrorismo seria uma das prioridades.

Os EUA têm pressionado ambos os lados para retomar o diálogo. Os americanos esperam que a redução nas tensões entre os dois países faça com que o Paquistão desloque mais tropas para a fronteira com o Afeganistão, o que seria vital para estratégia militar empreendida no país que sofre com a violência do Taleban.

Basit reiterou que o Paquistão quer se concentrar no que chama de "diálogo composto" que existia antes dos ataques de Mumbai e que inclui uma discussão sobre a Caxemira. As conversas tiveram início em 2004, mas não resultou em uma solução para o impasse dos países sobre a região. "É isso que esperamos. O maior propósito para um encontro entre as duas parte é resolver todas as disputas", disse o porta-voz.

Basit disse que um ano foi perdido pela saída da Índia das negociações. "Quando nos engajarmos com a Índia novamente, esse processo deverá ser irreversível e produzir resultados. Esperamos que dessa vez a Índia não recuará e permitirá que o diálogo se conclua", disse o representante.

A Índia acusa o Paquistão de não fazer o bastante para combater os militantes que frequentemente atacam a Caxemira e a própria Índia. A região, situada no Himalaia, foi dividida pelos países e é reivindicada por ambos como parte de seu território. Os grupos insurgentes da Caxemira lutam pela independência da região.