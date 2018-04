Paquistão reabre fronteira afegã para uso da Otan

A reabertura da passagem no noroeste paquistanês veio quatro dias depois de os EUA se desculparem pelo ataque de helicóptero, ocorrido em 30 de setembro. Segundo a Casa Branca, os pilotos americanos confundiram os soldados paquistaneses com insurgentes. O bloqueio causou tensão entre Paquistão e EUA, que possuem uma aliança problemática. Washington acusa o Paquistão de não querer perseguir militantes afegãos do Taleban - com quem o país tem fortes laços históricos - em seu território.

Os EUA têm respondido à postura do Paquistão com um maior número de ataques no chamado cinturão tribal do Paquistão. Apenas neste domingo, os americanos lançaram dois ataques de mísseis que deixaram oito mortos na região paquistanesa de Waziristão do Norte. As informações são da Associated Press.