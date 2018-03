Paquistão reabre rota de suprimentos da Otan O Paquistão reabriu neste sábado uma das passagens usadas pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para enviar suprimentos para o Afeganistão, permitindo a passagem de 14 contêineres através de Torkham, no noroeste do país, segundo autoridades.