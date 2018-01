Paquistão realiza segundo teste com míssil O Paquistão realizou neste domingo um bem-sucedido teste de míssil balístico, o segundo deste fim de semana, desconsiderando, assim, os apelos dos EUA e da Rússia para evitar a elevação da tensão com a Índia. O país testou um míssil terra-terra de curto alcance, denominado Hatf-III (Ghaznavi), capaz de transportar ogivas com grande precisão a uma distância de 290 quilômetros. Neste sábado, o Paquistão fez um ensaio de um míssil de médio alcance Hatf-V (Ghauri) - com autonomia de 1.500 quilômetros e, portanto, capaz de atingir o território indiano. O Hatf-V pode transportar uma ogiva convencional ou nuclear. As provas vão prosseguir até terça-feira.