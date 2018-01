Paquistão recua tropas na caça à Al-Qaeda Tropas paquistanesas começaram neste domingo a se retirar de partes do oeste do país, na fronteira com o Afeganistão, depois que militantes concordaram em libertar soldados e políticos capturados. Mas as autoridades garantiram que as forças permanecerão na região enquanto líderes tribais negociam a entrega de militantes da Al-Qaeda. Onze soldados foram libertados pela manhã e esperava-se para as próximas horas a soltura de duas autoridades locais, disse o brigadeiro Mahmood Shah, o chefe de segurança regional. Outro soldado conseguiu escapar antes da libertação, negociada por líderes tribais. As tropas também começaram a recuar de algumas partes de regiões tribais semiautônomas do Paquistão, depois de concluírem com sucesso, segundo oficiais, uma operação de caça a membros da rede terrorista Al-Qaeda. Entre 500 a 600 supostos militantes ainda podem estar escondidos ao longo da fronteira com o Afeganistão, segundo Shah. Ele não descartou o uso da força contra eles. Na noite de sábado, um porta-voz militar anunciou que o suposto terrorista Tahir Yuldash havia sido gravemente ferido e estava em fuga. Ele admitiu, entretanto, que as forças paquistanesas estavam longe de capturar o líder de um grupo terrorista do Usbequistão. Apesar de tudo, Sultan avaliou que as operações foram bem-sucedidas já que 60 supostos militantes foram mortos e 163, feridos. O presidente paquistanês, Pervez Musharraf, um aliado-chave dos EUA, admitiu numa entrevista à rede americana ABC: "Em relação à Al-Qaeda, verdadeiramente, eles estão em maior número do que pensávamos na região. E precisamos eliminá-los".