Paquistão reforça o cerco a militantes da Al-Qaeda Milhares de soldados reforçaram hoje as linhas do exército paquistanês, na ofensiva a povoados tribais onde estaria escondido Ayman Al-Zawahri, o lugar-tenente de Osama bin Ladenb, e militantes da Al-Qaeda e do Taliban. Ao mesmo tempo, autoridades do Afeganistão anunciaram a prisão de outros terroristas em seu lado da fronteira. O porta-voz do Exército paquistanês, general Shaukat Sultan, disse que centenas de militantes da Al-Qaeda e do Taliban ? que incluem tanto homens das tribos locais quanto estrangeiros ? estão entrincheirados em fortalezas fortemente armadas, em varias localidades da província de Waziristão. ?A julgar pelo tipo de resistência que enfrentamos, os militantes podem ser entre 300 e 400?, explicou Sultan em uma entrevista à imprensa. Ele acredita que um fugitivo de alta hierarquia está entre os combatentes, embora ainda não tenha sido avistado e, portanto, não se possa determinar com certeza absoluta que é Al-Zawahri. ?O tipo de resistência, o tipo de preparativos para suas defesas e as sólidas fortalezas nos permitem presumir que há ali um objetivo de alto valor?, disse Sultan, na sala de imprensa do exército em Rawalpindi, perto da capital Islamabad. O general desmentiu, entretanto, afirmações de quatro funcionários paquistaneses de que militantes capturados haviam revelado que Al-Zawahri estivesse entre eles e possivelmente ferido. ?Até o momento, nenhum dos que capturamos nos deu confirmação alguma?, afirmou. Moradores da área contaram que escutaram disparos de armas pesadas durante a noite e que viram aviões de combate sobrevoando a região. Os enfrentamentos estenderam-se, desde ontem, a outros povoados do Waziristão do Sul, onde forças paramilitares paquistanesas começaram uma operação contra fugitivos do Taliban e da Al-Qaeda há quatro dias. Helicópteros dispararam foguetes contra casas de Shin Warsak, localizada e nove quilômetros da cidade de Wana, segundo os moradores, que fugiam da região assediada em caminhonetes lotadas de famílias e seus pertences. O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, disse que crê que um extremista muito procurado está sitiado na área. Na condição de permanecerem anônimos, três importantes funcionários do governo garantiram a The Associated Press que a informação da inteligência indicou tratar-se de Al-Zawahri. A conselheira de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Condoleezza Rice, confirmou que se desenrola uma ?batalha feroz?, mas disse, numa entrevista à rede de TV CNN, que seu país não tem nenhuma informação independente de que se trata de Al-Zawahri o militante sitiado. Para o general Richard Myers, chefe do estado maior americano, a captura de Al-Zawahri seria um acontecimento ?importante?, que ajudaria a chegar a bin Laden e a terminar com as operações da Al-Qaeda no mundo. O ministro do Interior do Paquistão, Faisal Saleh Hayyat, prevê um final próximo para a caçada na fronteira de seu país com o Afeganistão. ``Esperamos que a operação termine durante as próximas 48 horas´´, disse. ?A luta continua. Deixemos que termine e tudo se esclarecerá?, indicou, negando-se a dar detalhes sobre Al-Zawahri. Ao mesmo tempo, um porta-voz do presidente afegão Hamid Karzai anunciava que soldados americanos e afeganes haviam capturado líderes terroristas de importância média na fronteira com o Paquistão. Jawed Ludin disse que não se sabia se os presos fugiram dos enfrentamentos no Paquistão e negou-se a dar mais detalhes sobre os militantes capturados. Por sua vez, um porta-voz do Taliban, Abdul Samad, afirmou à AP, por telefone, que Al-Zawahri e bin Laden estão vivos e se escondem em território afegão. ?Muçulmanos do mundo, não se preocupem com eles?, aconselhou. ?Os dois hóspedes estão bem.?