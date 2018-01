Paquistão reforça segurança em áreas hindus A polícia reforçou hoje a segurança em templos e áreas hindus no Paquistão, a fim de prevenir possíveis represálias pelas mortes de muçulmanos por extremistas na rival Índia. "A segurança foi reforçada", disse Asad Hehangir, porta-voz da polícia de Karachi, onde reside boa parte dos cerca de 3 milhões de hindus no Paquistão. Segundo a polícia paquistanesa, várias medidas de segurança foram adotadas também em locais com população hindu nas províncias de Sind e Punjab. A violência religiosa dos últimos três dias no oeste da Índia que deixou um saldo de pelo menos 295 mortos, enfureceu muitos paquistaneses, que já estavam receosos com a Índia devido à crise na disputada região da Caxemira. Muitos paquistaneses, especialmente aqueles cujas famílias emigraram da Índia depois da divisão da ex-colônia britânica em 1947, têm fortes vínculos emocionais com os muçulmanos que vivem do outro lado da fronteira.