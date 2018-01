Paquistão reforça vigilância na fronteira O Paquistão iniciou hoje a construção de uma cerca de arame ao longo do principal posto da fronteira com o Afeganistão para prevenir que militantes do Taleban entrem no país, informaram autoridades. Paquistão e Afeganistão dividem 2.240 quilômetros de fronteira. Islamabad vem aumentando a segurança em seu lado da fronteira em uma tentativa de prevenir que militantes extremistas islâmicos que estão fugindo das tropas da opositora Aliança do Norte entrem no Paquistão. O governo quer também controlar a entrada de dezenas de milhares de refugiados que fogem da guerra e da fome. Leia o especial