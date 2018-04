Paquistão rejeita relatório da Otan que o acusa de ajudar Taleban

ISLAMABAD - O governo do Paquistão avaliou como "leviano" nesta quarta-feira, 1º, um relatório secreto da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) divulgado pela imprensa britânica no qual a organização afirmou que Islamabad apoia de forma direta o movimento Taleban no Afeganistão.

"Não vamos interferir no Afeganistão e esperamos que todos os demais estados apoiem esse princípio", disse à Agência Efe o porta-voz paquistanês das Relações Exteriores, Abdul Basit. O porta-voz tachou de "leviano" o documento e lembrou que o "Paquistão sofreu muito por causa do longo conflito no Afeganistão". "Queremos um Afeganistão estável e pacífico", acrescentou.

O relatório secreto da Otan que faz críticas ao Paquistão foi publicado pela emissora britânica BBC e pelo jornal The Times. De acordo com o documento, o Taleban afegão, que as forças internacionais tentam combater desde 2001, "está sendo diretamente ajudado pelos serviços de segurança paquistaneses", segundo a BBC. A Otan acredita que o Paquistão "conhece o paradeiro de importantes líderes insurgentes", de acordo com essa versão.

A divulgação coincidiu com a visita a Cabul, prevista para esta quarta-feira, da ministra das Relações Exteriores paquistanesa, Hina Rabbani Khar. Algumas embaixadas ocidentais e muitos analistas têm a convicção há anos de que o Paquistão apoia os grupos taleban no Afeganistão para impor seu interesse geoestratégico.

Os taleban são da etnia pashtun, que está dividida pela fronteira demarcada pelos britânicos no final do século 19. Cerca de 10 milhões de pashtuns vivem no Afeganistão, onde representam a minoria e 20 milhões no Paquistão, mas mesmo assim ainda significam a minoria, frente outras as etnias como a punjabi.

O Paquistão sempre foi favorável a um governo de predomínio pashtun em Cabul, o que seria mais conveniente para seus interesses. Nos anos 80, o Paquistão - com a ajuda financeira dos Estados Unidos - apoiou os mujahedins para combater a invasão soviética do Afeganistão.

As facções islâmicas e a instabilidade política posteriores ao conflito favoreceram a criação do movimento Taleban, que governou o Afeganistão entre 1996 e 2001, até a invasão ocidental.