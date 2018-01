Paquistão repatria soldados que estão nas forças da ONU O governo do Paquistão repatriará 4.000 soldados que servem na força de paz da ONU, em Serra Leoa, diante do temor de uma guerra com a Índia, anunciaram hoje fontes do governo. "Todas as medidas para a retirada dos soldados já foram tomadas", disse o comandante-geral Rashid Qureshi. Outras fontes disseram que o governo poderá também transferir os soldados que estão na fronteira com o Afeganistão. Austrália faz apelo O governo da Austrália, também temendo o aumento na tensão com a Índia, pediu aos cidadãos australianos que deixem o Paquistão. O Departamento de Relações Exteriores lançou apelo aos australianos para que evitem viajar a passeio ou a negócios para o país. "Australianos que optarem por permanecer no Paquistão devem tomar medidas de segurança e entender que os estrangeiros podem ser alvo de ataques terroristas", informou o departamento. Em nota separada, o Ministro das Relações Exteriores, Alexander Downer, disse estar "muito preocupado" com a situação na região. Ontem, a Grã-Bretanha pediu que funcionários da embaixada britânica deixassem o Paquistão e advertiu os britânicos que vivem no país para os riscos de eventual atentado terrorista.