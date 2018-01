Paquistão tenta conter ira xiita depois de ataque O Exército paquistanês reforçou a vigilância hoje (03) na cidade de Quetta diante da furiosa reação ao ataque sectário da véspera durante uma procissão religiosa que deixou 44 mortos e cerca de 160 feridos. Para analistas, o ataque com tiros, granadas e explosivos teria como objetivo persuadir o presidente Pervez Musharraf a reduzir sua pressão contra os grupos extremistas islâmicos e seu apoio aos EUA. "O ataque (contra centenas de muçulmanos da minoria xiita) foi especialmente relacionado à intensificação da operação contra os militantes nas áreas tribais", disse o analista político Nasim Zehra. Musharraf - um importante aliado dos EUA em sua "luta contra o terrorismo" - baniu os grupos extremistas islâmicos e as organizações separatistas da Caxemira e começou a caçar supostos membros da rede Al-Qaeda na área tribal que faz fronteira com o Afeganistão. Na semana passada, as forças paquistanesas detiveram 20 supostos militantes. O ataque seria uma clara mensagem ao governo Musharraf. Duas tentativas de assassinato contra Musharraf em dezembro teriam sido cometidas por militantes radicais irritados com sua política. Batendo em suas costas e gritando, centenas de xiitas velaram as vítimas do atentado, que ocorreu durante um dos dias mais sagrados para os xiitas. O governo reconheceu hoje falhas na segurança. O ministro do Interior, Faisal Saleh Hayat, confirmou que muitas pessoas morreram no fogo cruzado entre os terroristas e a polícia. A polícia atribuiu o ataque a militantes do proscrito grupo extremista Lashkar-e-Jhangvi, suspeito de ter ligações com a Al-Qaeda.