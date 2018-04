Paquistão terá eleição até 15 de fevereiro, diz Musharraf O presidente do Paquistão, Pervez Musharraf, anunciou nesta quinta-feira que o país terá eleições antes de 15 de fevereiro, cedendo aos apelos de seus adversários e da oposição. "Não tenho dúvida de que as eleições devem ser realizadas no prazo, assim que possível", disse Musharraf à imprensa estatal, depois de presidir uma reunião do Conselho de Segurança Nacional. "Foi meu compromisso e estou cumprindo-o." O general Musharraf, que assumiu o poder num golpe sem violência em 1999, acrescentou que vai deixar a farda e tomar posse como presidente civil assim que a Suprema Corte decidir que ele podia concorrer à reeleição, no mês passado, ainda como comandante do Exército. O anúncio serve para atenuar as críticas do principal aliado de Musharraf no mundo, os Estados Unidos. "Achamos bom que o presidente Musharraf tenha esclarecido a data da eleição para o povo paquistanês", disse a porta-voz da Casa Branca Dana Perino. Muitos paquistaneses continuaram céticos. "Não confio nele. Governantes militares no Paquistão nunca cumprem suas promessas", disse o professor aposentado Nighat Anis, em Islamabad. "É a nossa história. Sempre somos enganados." Ainda não se sabe se Musharraf terá como controlar os eventos desencadeados por suas decisões, no sábado passado, de declarar estado de emergência, suspender a Constituição, demitir a maioria dos juízes e prender vários líderes da oposição. A líder oposicionista Benazir Bhutto, que desafiou o governo ameaçando convocar manifestações nas ruas, disse que Musharraf ainda precisa anunciar mais medidas. "Não queremos declarações vagas e generalistas. Queremos respostas diretas", afirmou ela em entrevista coletiva. Segundo Bhutto, o presidente deveria soltar juízes detidos e permitir que "a verdadeira Suprema Corte" decida sobre os recursos contra sua reeleição. "Vamos aceitar a decisão daquela Suprema Corte, que será constitucional e incluirá os juízes detidos", afirmou. Iftikhar Chaudhry, que foi afastado do cargo de presidente da Suprema Corte, permanece incomunicável em sua residência, em Islamabad, e vários outros juízes que julgavam os recursos estão sob prisão domiciliar. A maioria dos paquistaneses acha que o principal motivo para Musharraf ter declarado estado de emergência era evitar uma possível sentença negativa da Suprema Corte. Os advogados do país têm liderado os protestos e estão boicotando os tribunais, onde houve duas manifestações estudantis.