Paquistão terá eleições até 15 de fevereiro, promete Musharraf A eleição nacional do Paquistão será realizada antes de 15 de fevereiro de 2008, disse nesta quinta-feira o presidente Pervez Musharraf, após aliados do Ocidente e seus adversários políticos terem pressionado pela confirmação do pleito no prazo estipulado. O Paquistão tinha eleições marcadas para janeiro, antes de Musharraf ter declarado um estado de emergência, no último sábado, suspendido a Constituição. "Esse era o meu compromisso e vou honrá-lo", disse Musharraf à imprensa oficial, após reunião do Conselho Nacional de Segurança. O anúncio de Musharraf aconteceu poucas horas após o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ter ligado pessoalmente para ele pela primeira vez desde a declaração da emergência, solicitando que realizasse as eleições e deixasse o cargo de chefe do Exército. Nesta quinta, a Casa Branca saudou o anúncio do presidente. O partido do Povo do Paquistão, da ex-primeira-ministra Benazir Bhutto, pretende realizar uma reunião pública na sexta-feira em Rawalpindi, perto da capital Islamabad, para protestar contra o estado de emergência. Bhutto ameaçou liderar uma marcha de Lahore até a capital em 13 de novembro caso Musharraf não deixe o cargo militar. (Por Zeeshan Haider)