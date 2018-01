Paquistão terá eleições em outubro de 2002 O presidente do Paquistão, o general Pervez Musharraf, anunciou hoje a realização de eleições federais e estaduais entre 1.º e 11 de outubro de 2002. O anúncio, feito no dia da independência paquistanesa, deverá marcar a transição do governo de Musharraf, que assumiu o poder após um golpe de estado em 1999, para a democracia. O atual presidente acredita que as instituições políticas serão "reconstruídas", após as eleições.