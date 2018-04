Paquistão terá eleições, mas não se sabe quando, diz premiê O governo do Paquistão está comprometido em realizar eleições nacionais, mas ainda não sabe quando, afirmou no domingo o primeiro-ministro Shaukat Aziz. Na véspera, o presidente Pervez Musharraf declarou estado de emergência para, segundo ele, lidar com militantes islâmicos e um Judiciário hostil. "Estamos comprometidos em assegurar que as eleições aconteçam e que o processo democrático floresça no Paquistão", disse Aziz a jornalistas. "Como resultado do que aconteceu poderá haver algumas diferenças de cronograma, mas nenhuma decisão foi tomada ainda." De acordo com ele, a emergência anunciada no sábado por Musharraf será o mais curta possível. Ele afirmou ainda que entre 400 e 500 pessoas foram detidas por medida de prevenção. (Reportagem de Simon Gardner)