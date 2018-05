Paquistão teria 'resposta militar' a ataque da Índia O presidente do Paquistão, Asif Ali Zardari, disse à embaixadora dos Estados Unidos no Paquistão, Anne Patterson, que ele não teria escolha a não ser uma "resposta militar" no caso de um ataque da Índia no começo de 2009. A informação foi revelada hoje por um telegrama diplomático americano publicado pelo website WikiLeaks.