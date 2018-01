Paquistão testa com sucesso míssil com capacidade nuclear O Paquistão testou com sucesso o míssil de curto alcance Abdali, com capacidade de transportar armamento nuclear, informou neste sábado, 3, a rede Paquistão TV. O míssil é da série Hataf, de tecnologia paquistanesa, considerada equivalente à Prithvi indiana. Seu alcance é de cerca de 200 quilômetros. A arma é considerada de resposta rápida e destinada a alvos táticos próximos à fronteira. Paquistão testou uma nova versão de um míssil de longo alcance há apenas 10 dias, dois dias antes de assinar um acordo com a Índia, que prevê a redução do risco de uma guerra nuclear entre os dois países. Paquistão e India têm uma história de relações difíceis, e já travaram três guerras desde a independência do Reino Unido em 1947. Nova Délhi e Islamabad realizam periodicamente testes de novos mísseis como parte de seus programas armamentistas e nucleares, justificadas como uma resposta aos do vizinho.