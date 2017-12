Paquistão testa mais um míssil com capacidade nuclear O Paquistão testou neste sábado, com sucesso, um míssil de curto alcance com capacidade nuclear, no terceiro teste deste tipo nas últimas semanas. A vizinha e rival Índia também tem feito testes semelhantes. Uma fonte do Ministério da Defesa em Islamabad confirmou o lançamento do míssil terra-terra Hataf-III Ghazanavi. Com alcance de 290 quilômetros, ele é capaz de levar ogivas nucleares e convencionais. O teste faz parte de "uma série planejada para comprovar os parâmetros de vários sistemas de mísseis", informou a fonte, que quis permanecer no anonimato. Foi o terceiro teste deste tipo no Paquistão desde 16 de novembro. Três dias depois, a Índia lançou seu míssil Prithvi. Em 27 de novembro, foi a vez de dois Prithvi-2 indianos. Dois dias depois do segundo teste indiano, o Paquistão testou um míssil nuclear de médio alcance. Paquistão e a Índia, as duas potências nucleares do sul da Ásia, mantêm uma rivalidade desde sua independência do Reino Unido, em 1947, e competem numa corrida armamentista com freqüentes testes de mísseis.