Paquistão testa mais um míssil nuclear O Paquistão testou, nesta terça-feira, mais um míssil nuclear Hatf-4, de médio alcance e capaz de atingir alvos na Índia. Foi o terceiro teste deste tipo em menos de duas semanas. Oficiais do governo e do Exército paquistanês disseram que a operação foi bem sucedida, mas não revelaram o local exato do teste.